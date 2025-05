Al Jazeera afirma que pode retomar suas atividades nos territórios palestinos

A Autoridade Palestina, que administra parcialmente a Cisjordânia ocupada, autorizou a rede Al Jazeera a retomar suas atividades e transmissões nos territórios palestinos, informou nesta segunda-feira (12) Walid Al-Omari, o chefe do escritório do canal catariano.

Uma fonte oficial palestina confirmou esta informação à AFP.

A Autoridade Palestina anunciou em 1º de janeiro que suspendia as transmissões deste canal do Catar e todas as suas atividades nos territórios palestinos, acusando-a de "interferência" e de "incitar à sedição".

Segundo a agência de notícias oficial Wafa, a decisão se justificava pela "insistência da Al Jazeera em difundir conteúdos e reportagens caracterizadas pela desinformação".

O meio havia denunciado esta suspensão, afirmando que ocorreu em um momento em que a Autoridade Palestina buscava "dissuadir a Al Jazeera de cobrir o agravamento dos acontecimentos nos territórios palestinos ocupados" e após "uma campanha de intimidação" contra seus jornalistas.