Agência da ONU responsabiliza Rússia por queda de aeronave da Malaysia Airlines em 2014

A agência das Nações Unidas para a aviação civil determinou, nesta segunda-feira (12), que a Rússia foi responsável pelo acidente envolvendo a aeronave da Malaysia Airlines que foi derrubada em 2014 na Ucrânia, o que causou a morte de seus 298 passageiros e tripulantes.

O Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), com sede em Montreal, no Canadá, considerou que as demandas apresentadas por Austrália e Países Baixos sobre o voo da Malaysia Airlines têm "fundamentação nos fatos e no direito".