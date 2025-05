Vice-premiê chinês saúda 'avanços importantes' em negociações comerciais com EUA

O vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, saudou, neste domingo (11), o que chamou de "avanços importantes" nas negociações comerciais com altos funcionários dos Estados Unidos, ao final de discussões a portas fechadas durante o fim de semana na Suíça.

Em declarações a jornalistas em Genebra, He disse que o clima dos diálogos com o secretário americano do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, foi franco, aprofundado e substantivo, repetindo uma linguagem similar usada pela delegação americana mais cedo neste domingo.