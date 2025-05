Veredicto sobre acusações de agressão sexual contra Depardieu será anunciado na terça-feira

O tribunal de Paris que julga o astro do cinema francês Gérard Depardieu por acusações de agressão sexual a duas mulheres durante uma gravação de 2021 deve anunciar seu veredicto na terça-feira (13), após um julgamento amplamente divulgado que abalou o mundo do cinema francês com ecos do movimento #MeToo.

Depardieu, de 76 anos, é a figura de maior destaque da indústria na França a enfrentar acusações de agressão sexual.