Ucrânia: Zelensky acolhe proposta de diálogo da Rússia, mas pede cessar-fogo imediato

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse neste domingo que a oferta da Rússia para negociações diretas de paz é um "sinal positivo", mas insistiu que é necessário um cessar-fogo total e temporário antes que as negociações possam começar. Nas redes sociais, o líder ucraniano escreveu que "o mundo inteiro tem esperado por isso há muito tempo" e que "não há sentido em continuar com mortes nem por um único dia". "Esperamos que a Rússia confirme um cessar-fogo - total, duradouro e confiável - a partir de amanhã, 12 de maio, e a Ucrânia está pronta para dialogar", afirmou.

O presidente russo, Vladimir Putin, em declarações à imprensa durante a madrugada, sugeriu retomar as negociações diretas com a Ucrânia em Istambul na próxima quinta-feira, "sem pré-condições" e com um possível acordo para um cessar-fogo. A contraproposta veio após líderes de quatro grandes países europeus ameaçarem aumentar a pressão sobre Moscou caso não aceitasse um cessar-fogo incondicional de 30 dias na Ucrânia, oferecido no sábado como um gesto de apoio a Kiev.