Trump está prestes a aceitar avião de luxo oferecido pelo Catar (imprensa americana)

O valor deste Boeing 747-800, chamado pelo canal ABC News de "palácio no céu", é estimado em 400 milhões de dólares (2,26 bilhões de reais), o que o tornaria o ativo mais caro doado por um governo estrangeiro aos Estados Unidos.

O governo de Donald Trump está prestes a aceitar um avião de luxo doado pela família real do Catar, que poderia substituir a aeronave presidencial Air Force One, noticiaram meios de comunicação americanos neste domingo (11).

De acordo com a ABC, que cita fontes familiarizadas com o assunto, o anúncio deste presente será realizado durante a viagem do presidente americano ao Oriente Médio nesta semana, que inclui o Catar.

O magnata republicano pretende usar esta aeronave de luxo como o novo Air Force One e, assim, substituir os dois Boeing 747-200B atuais. Utilizados desde 1990, já são considerados obsoletos e geram custos significativos de manutenção.

Segundo relatos da imprensa, Trump poderá continuar usando o jato doado após deixar o cargo, já que o governo planeja transferir sua propriedade da Força Aérea para a fundação presidencial do 45º e 47º chefe de Estado dos EUA.

A administração Trump, segundo a ABC, considera que a transação é legal e não viola as leis anticorrupção nem as disposições da Constituição, que impedem um funcionário do governo americano de aceitar presentes "de um rei, príncipe ou Estado estrangeiro".