Secretário de comércio dos EUA diz estar otimista com progresso de acordo com a China

O Secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse neste domingo, 11, estar otimista com o progresso das negociações comerciais com a China, em encontro na Suíça. Em entrevista à CNN, quando questionado sobre a redução das importações norte-americanas por causa dos conflitos tarifários, ele respondeu que, com as tarifas de 145% sobre a China, "é claro que isso faz parar (o comércio). Mas eles estão negociando isso agora, e estamos otimistas de que isso será reaberto".

Lutnick reforçou, ainda, que a ideia do presidente Trump é abrir todos os mercados que estiveram "fechados" para os EUA. "Vamos conquistar a oportunidade para os americanos exportarem para esses mercados. E é claro que aqueles que importarem terão ótimos negócios, nós somos a maior economia do mundo", disse, citando o recente acordo com o Reino Unido como exemplo.