Newcastle vence Chelsea e sobe para 3º no Campeonato Inglês

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já o Chelsea fica com seu lugar no 'Top 5', a zona de classificação para a Champions, ameaçado. O time londrino é o quinto colocado com 63 pontos, igualado com o Aston Villa (6º) e seguido de perto pelo Nottingham Forest (7º, 62 pts), que empatou em 2 a 2 com o Leicester.

Os 'Blues' sofreram o primeiro gol em menos de dois minutos, marcado pelo italiano Sandro Tonali, e tiveram que jogar grande parte do duelo com dez jogadores devido à expulsão do atacante Nicolas Jackson por ter atingido o rosto de Sven Botman (36').

Ainda com um a menos, o Chelsea buscou o empate, e a chance mais clara foi do lateral espanhol Marc Cucurella (62), mas o Newcastle fechou o placar nos acréscimos com o brasileiro Bruno Guimarães (90'+1).

A reta final da Premier League será complicada para as duas equipes: o Newcastle visitará o Arsenal e receberá o Everton nas duas últimas rodadas, enquanto o Chelsea enfrenta o Manchester United em Stamford Bridge e encerra sua campanha fora de casa contra o Forest.