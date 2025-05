Lula chega a Pequim para o fórum China-Celac

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Pequim na noite de sábado para uma visita de Estado, durante a qual participará do IV Fórum Ministerial China-Celac, programado para terça-feira (13), juntamente com seus homólogos do Chile e da Colômbia.

Lula descreveu esta visita como "um grande passo na relação de amizade e proximidade estratégica com a China, maior parceiro comercial do Brasil desde 2009", em mensagem na rede social X.