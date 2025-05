EUA: conselheiro diz que China está disposta a cooperar e que outros acordos sairão em breve

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, disse em entrevista neste domingo à Fox News que provavelmente a relação com a China será reiniciada, após o encontro entre os dois países na Suíça. "O presidente (Donald Trump) disse que estamos essencialmente começando do zero com os chineses, e eles parecem querer reconstruir um relacionamento que seja ótimo para ambos", afirmou. Segundo ele, os chineses "estão muito dispostos a cooperar e normalizar as coisas" e as autoridades dos EUA, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial, Jamieson Greer, estavam "colocando o suficiente na mesa para que possamos avançar bastante".

Além disso, Hassett destacou na entrevista que novos acordos devem ser firmados nas próximas semanas. "Howard Lutnick (secretário de Comércio dos EUA) me informou sobre cerca de 24 acordos que ele e Jamieson estavam trabalhando, e todos eles se parecem um pouco com o acordo firmado com o Reino Unido. Mas cada um é diferente porque cada país tem alguma prática diferente que prejudica a relação com os EUA", afirmou. Questionado se um novo acordo poderia ser anunciado já nesta semana, o diretor respondeu que espera que sim, uma vez que "várias coisas já estão na reta final".