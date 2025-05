Dortmund vence Leverkusen e mantém chances de vaga na Champions

O último jogo na BayArena de Xabi Alonso à frente do Leverkusen, já que o treinador espanhol anunciou nesta semana que deixará o clube, que não tinha nada a disputar, pois já tem garantido o vice-campeonato.

O Borussia Dortmund manteve suas chances de conseguir uma vaga na próxima Liga dos Campeões ao derrotar o Bayer Leverkusen por 4 a 2 neste domingo (11), pela 33ª e penúltima rodada do Campeonato Alemão.

Por sua vez, o Dortmund tinha muito em jogo, já que não poderia deixar pontos para atrás na luta com o Freiburg para terminar na quarta colocação, a zona de classificação para a Champions.

O Freiburg é o quarto com 55 pontos antes de enfrentar o Eintracht Frankfurt (3º) na última rodada, contra 54 do Dortmund (5º), que receberá o rebaixado Kiel no próximo fim de semana.

O Frankfurt garantirá a terceira posição e a vaga na Champions (junto com o campeão Bayern de Munique e o Leverkusen) se vencer o St Pauli neste domingo.

Na BayArena, o Leverkusen saiu na frente com o holandês Jeremie Frimpong (31'), mas antes do intervalo o Dortmund virou com gols de Julian Brandt (33') e Julian Ryerson (43').