'Todo mundo sabe que não é fácil', diz técnico do Barcelona antes de clássico

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, reconheceu neste sábado (10) que a eliminação na semifinal da Liga dos Campeões diante da Inter de Milão durante a semana foi um duro golpe para a equipe, mas segue confiando em uma vitória sobre o Real Madrid no jogo que pode decidir o Campeonato Espanhol no domingo.

"Estamos bem. Depois da derrota em Milão, todo mundo sabe que não é fácil. Depois de um jogo assim, não é fácil, mas estamos trabalhando bem e conversamos sobre o que queremos fazer", disse Flick em entrevista coletiva antes do Clássico, o quarto e último da temporada.