Sophia e Noah são os nomes preferidos para bebês na Alemanha

Ambos mantiveram em 2024 a primeira posição no ranking para meninas e meninos. Dez nomes mais populares ficaram inalterados em relação ao ano anterior, com uma exceção.Sophia e Noah mantiveram o primeiro lugar no ranking dos nomes de bebês mais populares na Alemanha em 2024, segundo uma classificação feita pela Sociedade para a Língua Alemã (GFDS). Noah, em particular, está em primeiro lugar entre os nomes de meninos de forma ininterrupta desde 2019. A diretora administrativa da GFDS, Andrea Ewels, acredita que a sonoridade desses nomes é um dos motivos para sua prolongada popularidade. "Os pais escolhem nomes que são percebidos como bonitos e agradáveis", disse. Além disso, os nomes favoritos são geralmente curtos, fáceis de pronunciar e compreensíveis internacionalmente. Eles parecem familiares, modernos e atemporais ao mesmo tempo – características que conquistam muitos pais. Em comparação com o ano anterior, a disputa pelo primeiro lugar entre os nomes de meninas foi menos acirrada. Em 2023, Sophia/Sofia e Emilia quase empataram, mas no ano passado Sophia aumentou consideravelmente a diferença. Emma, Mia e Lina seguem nas posições seguintes. Uma mudança no ranking dos dez mais entre meninos Mat(h)eo continua em segundo lugar entre os meninos, seguido de perto por Leon. Luca/Luka e Paul vêm em seguida. Theo é novo no ranking dos dez mais, e subiu para o sétimo lugar. Por outro lado, Liam, que havia subido no ranking no ano passado, caiu para o 14º lugar. A GFDS publica a lista dos nomes próprios mais populares desde 1977, com base em dados de cerca de 750 cartórios com cerca de 900 mil nomes individuais enviados, o que corresponde a mais de 90% dos nomes próprios dados na Alemanha. bl (kna, dpa, afp)