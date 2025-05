Porta-voz diz que Rússia é resistente à pressão, mas cessar-fogo de 30 dias será considerado

O porta-voz do governo da Rússia, Dmitry Peskov, afirmou em entrevista para a CNN TV que o país é "resistente a qualquer tipo de pressão", após ser questionado sobre a posição do Kremlin diante da sinalização dos aliados da Ucrânia para um cessar-fogo de 30 dias, com início a partir de segunda-feira.

"Agradecemos os esforços para um cessar-fogo, assim como os esforços do presidente americano, Donald Trump. A Rússia considerará a proposta de cessar-fogo de 30 dias, Moscou tem posição própria sobre a questão do acordo", disse.