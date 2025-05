Pescadores são resgatados e chegam às Ilhas Galápagos após 55 dias à deriva

Cinco pescadores chegaram em um porto nas Ilhas Galápagos neste sábado, 10, depois de 55 dias à deriva no mar, informou a Marinha do Equador nas redes sociais.

Segundo a Marinha do Equador, os pescadores partiram da Baía de Pucusana, ao sul da capital peruana, Lima, em 16 de março. Dois dias depois, eles relaram danos no alternador da embarcação.

A Marinha coordenou a chegado dos pesquisadores às Ilhas Galápagos para atendimento médio e informou que a condição deles é estável. O próximo passo será garantir o retorno seguro aos seus respectivos países.

No início deste ano, outro pescador peruano, Máximo Napa, de 61 anos, passou 95 dias sozinho no mar. Ele também foi resgatado por uma embarcação equatoriana e retornou a Lima em meados de março para se reunir com a família.