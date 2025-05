Paquistão acusa Índia de atacar bases aéreas com mísseis

Desde a última quarta-feira, quando a Índia bombardeou supostos "campos terroristas" no Paquistão, os dois países do sul da Ásia trocam ataques com mísseis, artilharia e drones, que já mataram mais de 50 civis.

O Exército do Paquistão acusou neste sábado (10) a Índia de atacar com mísseis três de suas bases aéreas, uma delas perto da capital, em meio aos piores confrontos em décadas entre essas duas potências nucleares vizinhas.

As hostilidades começaram com um atentado em 22 de abril na parte indiana da região da Caxemira, no qual 26 turistas morreram, e pelo qual Nova Délhi responsabilizou Islamabad, que negou a acusação.

Pouco antes do amanhecer deste sábado, o calor do conflito chegou à capital do Paquistão, com duas explosões, que também atingiram a cidade vizinha de Rawalpindi, QG do Exército e dos serviços de inteligência.

Segundo o Exército paquistanês, a Índia atacou com mísseis três bases aéreas, entre elas a de Nur Khan, em Rawalpindi. "A maioria dos mísseis" foi interceptada e "nenhum ativo aéreo" foi danificado, informou seu porta-voz. "Agora apenas aguardem a nossa resposta", disse, dirigindo-se às autoridades indianas.

- Disputa pela Caxemira -