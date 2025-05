Papa Leão XIV faz primeira visita surpresa fora de Roma

A escolha do santuário tem valor simbólico. O Papa Leão XIV é membro da Ordem de Santo Agostinho, responsável pela administração do local desde o ano 1200.

Em sua primeira viagem fora de Roma desde a eleição na quinta-feira (8), o Papa Leão XIV visitou neste sábado (10), o Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho, na cidade de Genazzano, a cerca de 65 quilômetros da capital italiana. A visita surpresa foi confirmada pela Sala de Imprensa da Santa Sé e pelas redes sociais do Vaticano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A igreja também abriga uma antiga imagem da Virgem Maria, de origem albanesa, e mantém relação histórica com o pontífice Leão XIII, que, embora nunca tenha conseguido visitá-la, concedeu-lhe em 1903 o título de basílica menor, dado pelo papa a igrejas de importância espiritual, histórica ou artística.

Segundo o portal Vatican News, ao chegar por volta das 16 horas (horário local), Leão XIV foi recebido por fiéis reunidos na praça em frente ao santuário. Dentro da igreja, o cumprimentou os religiosos e fez um momento de oração diante do altar e da imagem da Virgem Maria. Durante o ato, recitou com os presentes a oração de São João Paulo II à Mãe do Bom Conselho, seguida da Ave Maria e do canto da Salve Rainha.

Ao fim, ele se dirigiu àqueles que estavam no Santuário, saudando-os, bem como ao povo de Genazzano reunido do lado de fora. "Eu quis muito vir aqui nestes primeiros dias do novo ministério que a Igreja me confiou, para levar adiante esta missão como Sucessor de Pedro (outra forma de se referir ao cargo de chefe da Igreja Católica)."

Ele também relembrou sua presença anterior no local, quando ainda era cardeal e celebrou a Missa da Festa da "Vinda" da Mãe do Bom Conselho, em abril de 2024. Na ocasião, motivou os fiéis a se inspirarem em Maria para difundir a paz e a reconciliação no mundo.