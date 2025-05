Lula reencontra Putin, critica Trump e assiste a desfile ao lado de ditadores

Antes de encerrar sua viagem à Rússia, ele se reuniu com Putin e aproveitou para criticar o presidente dos EUA, Donald Trump. Segundo trecho da conversa, ele afirmou que as últimas decisões do americano "jogam por terra" a ideia do livre-comércio.

Luiz Inácio Lula da Silva assistiu nesta sexta-feira, 9, em Moscou ao desfile militar do Dia da Vitória, que marca o triunfo soviético sobre a Alemanha nazista e é tradicionalmente usado pelo Kremlin como peça de propaganda do regime. Na tribuna de honra, uma lista de ditadores: Xi Jinping, da China, Nicolás Maduro, da Venezuela, e o cubano Miguel Díaz-Canel, entre outros líderes autoritários.

"A taxação do comércio com todos os países do mundo de forma unilateral joga por terra a grande ideia do livre-comércio, do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra, muitas vezes, o respeito à soberania dos outros países, que temos de ter", afirmou o presidente brasileiro.

Lula foi o mais importante líder de uma democracia ocidental presente na capital russa - a lista de convidados do Kremlin tinha 29 chefes de Estado e governo. Sua viagem foi criticada por simbolizar uma espécie de apoio diplomático tácito a Putin, um autocrata que controla a Rússia com mão de ferro, persegue opositores e invadiu um país vizinho, a Ucrânia, ignorando o direito internacional.

O presidente brasileiro começou o dia na parada militar de 80 anos do fim da 2.ª Guerra. Moscou foi toda decorada com bandeiras vermelhas e grandes painéis de LED com imagens da guerra. Diante dos convidados de Putin passaram tanques, veículos blindados, peças de artilharia, mísseis e homenagens ao Exército Vermelho, além dos caças Sukhoi que cortaram o céu da capital russa.

