Leão XIV visita o túmulo de Francisco na Basílica de Santa Maria Maior em Roma

Foi a primeira viagem fora de Roma desde a eleição na quinta-feira, 8. O papa Leão XIV também visitou neste sábado, 10, o Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho, na cidade de Genazzano, a cerca de 65 quilômetros da capital italiana. A visita surpresa foi confirmada pela Sala de Imprensa da Santa Sé e pelas redes sociais do Vaticano. Na volta do santuário, ele passou pelo local onde o antecessor está sepultado.

A escolha do santuário tem valor simbólico. O papa Leão XIV é membro da Ordem de Santo Agostinho, responsável pela administração do local desde o ano 1200.

A igreja também abriga uma antiga imagem da Virgem Maria, de origem albanesa, e mantém relação histórica com o pontífice Leão XIII, que, embora nunca tenha conseguido visitá-la, concedeu-lhe em 1903 o título de basílica menor, dado pelo papa a igrejas de importância espiritual, histórica ou artística.

Segundo o portal Vatican News, ao chegar por volta das 16 horas (horário local), Leão XIV foi recebido por fiéis reunidos na praça em frente ao santuário. Dentro da igreja, o cumprimentou os religiosos e fez um momento de oração diante do altar e da imagem da Virgem Maria. Durante o ato, recitou com os presentes a oração de São João Paulo II à Mãe do Bom Conselho, seguida da Ave Maria e do canto da Salve Rainha.