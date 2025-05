Leão XIV explica a escolha do seu nome pelo seu compromisso com a questão social

O papa Leão XIV explicou neste sábado (10) que escolheu seu nome papal por seu compromisso com as questões sociais diante dos desafios da nova revolução industrial e da inteligência artificial, durante um encontro com cardeais.

O papa prometeu dar continuidade ao estilo de Francisco de "dedicação total ao serviço", afirmando que ser pontífice implica ser "um humilde servo de Deus e dos irmãos, e nada mais", de acordo com uma transcrição de seu discurso divulgada pelo Vaticano.