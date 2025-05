Lazio arranca empate com Juventus e se mantém viva na luta por vaga na Champions

Com um gol no apagar das luzes de Matías Vecino, a Lazio arrancou um empate em 1 a 1 com a Juventus neste sábado (10), pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, resultado que deixa as equipes igualadas na luta pela última vaga na Liga dos Campeões. A duas rodadas do fim da Serie A, Juventus (4ª) e Lazio (5ª) somam 64 pontos e podem ser ultrapassadas pela Roma (6ª, 63 pontos), que na segunda-feira visita a Atalanta (3ª).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O empate é um mal menor para a Lazio, já que a Juve ficou muito perto de conseguir uma vitória que praticamente garantiria a classificação para a próxima Champions. Randal Kolo Miani (51') abriu o placar para o time 'bianconero' no início do segundo tempo completando de cabeça um cruzamento da esquerda de Weston McKennie. Minutos depois do gol, a Juventus ficou com um jogador a menos pela expulsão do zagueiro Pierre Kalulu (60') por uma cotovelada no atacante da Lazio Valentín Castellanos. O jogo no Estádio Olímpico de Roma quase não teve oportunidades de gol no primeiro tempo, mas a Lazio, que precisava pelo menos empatar, pressionou para evitar a derrota nos minutos finais.

E o empate veio com Vecino aproveitando o rebote do goleiro Di Gregorio dentro da área para mandar a bola para as redes (90'+6). Na luta pelo 'Scudetto', o líder Napoli enfrenta o Genoa (13º) no domingo, enquanto a Inter de Milão (2ª) visita o Torino (11º). -- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: Milan - Bologna 3 - 1

- Sábado: Como - Cagliari 3 - 1