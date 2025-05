Índia e Paquistão estabelecem cessar-fogo após vários dias de confrontos

Índia e Paquistão concordaram, neste sábado (10), com um cessar-fogo "total e imediato" após vários dias de ataques mútuos com aviões de combate, mísseis, drones e artilharia, anunciou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A escalada entre as duas potências nucleares levantou temores de uma guerra aberta.

"Após uma longa noite de diálogo mediado pelos Estados Unidos, tenho o prazer de anunciar que a Índia e o Paquistão concordaram com um CESSAR-FOGO TOTAL E IMEDIATO", escreveu o presidente. "Parabéns a ambos os países por usarem bom senso e grande inteligência", acrescentou.

O secretário de Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, disse que ambos os lados "interromperiam todos os disparos e ações militares em terra, no ar e no mar" a partir das 11h30 GMT (08h30 no horário de Brasília).

Em uma declaração no X, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, afirmou que "o Paquistão e a Índia concordaram com um cessar-fogo com efeito imediato".