Incêndio na Espanha forma nuvem tóxica e mantém moradores de cinco cidades trancados em casa

Um incêndio em uma fábrica química no nordeste da Espanha obrigou os serviços de emergência a emitir alertas de saúde para 150 mil pessoas e ordenar que moradores de cinco cidades permanecessem confinados em casa, informaram as autoridades do país neste sábado, 10.

O incêndio começou na madrugada de sábado em um armazém da fábrica, perto da cidade de Vilanova i la Geltrú, na Catalunha.