Hamburgo retorna à 1ª divisão do Campeonato Alemão após 7 anos

Apesar de começar perdendo logo no início da partida, os 56 mil torcedores que lotaram o estádio de Hamburgo abraçaram a equipe, que conseguiu o tão esperado retorno à elite.

O Hamburgo, clube histórico do futebol alemão, goleou o Ulm por 6 a 1 neste sábado (10) e selou seu acesso à Bundesliga, à qual retorna depois de sete anos na segunda divisão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Há sete anos, o Hamburgo foi rebaixado para a segunda divisão e em todas estas temporadas foi acumulando decepções, com duas eliminações no playoff de acesso (2022 e 2023) e nas outras quatro ocasiões terminando na quarta posição do campeonato (2019, 2020, 2021 e 2024).

Seis vezes campeão alemão (1923, 1928, 1960, 1979, 1982 e 1983) e campeão da Liga dos Campeões em 1983, o Hamburgo foi o último time que havia disputado todas as temporadas na elite, desde a criação da Bundesliga em 1963, até o seu rebaixamento em 2018.

tba/cpb/mcd/dam/cb