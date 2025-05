China reitera apoio ao Paquistão em meio à escalada na tensão com Índia

Na ligação, o chanceler paquistanês atualizou Wang sobre a mais recente situação do conflito com a Índia. Segundo ele, o Paquistão está disposto a buscar um cessar-fogo, mas manterá vigilância total e responderá a qualquer violação de sua soberania.

Em meio à escalada das tensões entre o Paquistão e a Índia, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, conversou por telefone, neste sábado, 10, com o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, reafirmando o apoio de Pequim a Islamabad na "proteção de sua soberania e dignidade nacionais".

"Agradecemos à China por seus esforços de mediação para alcançar um cessar-fogo e encerrar os conflitos. Estamos dispostos a manter uma comunicação próxima com a China e a comunidade internacional", afirmou.

Wang destacou que a China, como vizinha comum de Paquistão e Índia, "está preocupada" com a escalada do conflito e expressou condolências pelas baixas civis. "Acreditamos que o Paquistão responderá com calma e tomará decisões alinhadas com seus interesses fundamentais e de longo prazo", disse o ministro chinês.

Pequim instou os dois países a cessarem fogo o mais rapidamente possível e enfatizou que qualquer trégua acordada deve ser plenamente respeitada por ambas as partes, como forma de evitar novos confrontos. "Isso é do interesse do Paquistão e da Índia, favorece a paz regional e corresponde às expectativas da comunidade internacional", declarou Wang.

A China também elogiou o papel do Paquistão na luta global contra o terrorismo, afirmando que o país tem feito "contribuições importantes". Por fim, Wang manifestou confiança de que o governo paquistanês garantirá a segurança de cidadãos e instituições chinesas em seu território, mesmo diante da atual tensão regional.