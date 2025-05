Bayern se despede de Müller com vitória; Leipzig dá adeus à Champions

Com a vitória, o Bayern soma 79 pontos antes da última rodada do campeonato, no próximo fim de semana, na qual enfrentará o Hoffenheim fora de casa.

O Bayern de Munique comemorou a conquista do 34º título alemão com uma vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach neste sábado (10), pela 33ª rodada da Bundesliga, em jogo que marcou a despedida do ídolo Thomas Müller.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O time bávaro garantiu o título na semana passada, depois de empatar em 3 a 3 com o Leipzig e com o empate do Bayer Leverkusen com o Freiburg em 2 a 2.

Neste sábado, o Bayern de Munique venceu com gols de Harry Kane (30') e Michael Olise (90').

Kane, que marcou seu 25º gol na Bundesliga, deve terminar o campeonato como artilheiro, já que tem seis de vantagem sobre Patrik Schick (Leverkusen) e Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).

O jogo na Allianz Arena foi o último de Müller diante da torcida do Bayern, que ovacionou o jogador quando foi substituído no final do segundo tempo.