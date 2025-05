Atual campeã, Swiatek cai na 3ª rodada do WTA 1000 de Roma

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, foi eliminada na terceira rodada do WTA 1000 de Roma neste sábado (10) pela americana Danielle Collins (N.35) e não poderá defender o título na capital italiana.

Cometendo muitos erros não forçados, a polonesa cedeu o primeiro set em 34 minutos com apenas 23% de aproveitamento no primeiro serviço e 15 pontos vencidos.

A eliminação na terceira rodada em Roma é seu pior resultado do ano e desde a sua primeira participação no torneio, em 2020 (derrota na primeira rodada).

Na segunda-feira, Swiatek cairá do segundo para o quarto lugar no ranking da WTA.

No início do mês, no WTA 1000 de Madrid, ela foi atropelada pela americana Coco Gauff (6-1, 6-1) na semifinal, em jogo no qual pareceu mentalmente esgotada, à beira das lágrimas.