Xabi Alonso confirma que vai deixar o Bayer Leverkusen ao fim da temporada

"Esses dois jogos [contra Borussia Dortmund e Mainz] serão meus últimos dois como técnico do Bayer Leverkusen", explicou Xabi Alonso, enquanto as imprensas espanhola e alemã dão como certo que ele substituirá o italiano Carlo Ancelotti no Real Madrid.

O técnico espanhol Xabi Alonso deixará o Bayer Leverkusen ao fim da temporada, após quase três anos na Alemanha e uma temporada antes do fim de seu contrato, anunciou ele durante uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (9).

"Temos falado muito ultimamente sobre o momento certo para fazer este anúncio, mas agora é o momento certo", acrescentou o treinador nascido em Tolosa, revelado na Real Sociedad e que jogou por gigantes europeus como Liverpool (2004-2009), Real Madrid (2009-2014) e Bayern de Munique (2014-2017).

De acordo com a mídia espanhola e alemã, o basco de 43 anos assinará um contrato de três anos com o Real Madrid a partir do próximo verão europeu.

"É um momento de muitas emoções. Não vou falar sobre o futuro. Teremos nosso próprio momento para nos despedirmos da torcida. Precisamos valorizar este momento. É emocionante, conversei com os jogadores e a comissão técnica, e muitas pessoas me ajudaram nesses três anos incríveis", acrescentou.

Depois de pendurar as chuteiras, Alonso estreou como treinador nas categorias de base do Real Madrid, antes de assumir como técnico do time reserva da Real Sociedad (2019-2022).