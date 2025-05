UNRWA diz que é insubstituível na distribuição de ajuda em Gaza

As autoridades israelenses afirmam que, com esse bloqueio, buscam forçar o Hamas a libertar os reféns ainda mantidos em Gaza desde o ataque do movimento islamista em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel.

Israel acusa o Hamas de desviar ajuda humanitária e sugeriu que ela fosse distribuída em centros controlados pelo exército israelense, uma proposta criticada pela ONU e organizações humanitárias.

"Não participaremos de nenhuma operação de ajuda que não respeite os nossos princípios humanitários de independência, humanidade e imparcialidade", disse Rolando Gómez, porta-voz da ONU em Genebra, nesta sexta-feira.