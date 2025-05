Trump diz que 'parece certo' reduzir tarifas à China para 80%

"Tarifas de 80% sobre a China parecem certas!", Trump escreveu em sua rede Truth Social. Isso significaria uma redução significativa nas tarifas alfandegárias do gigante asiático, que atualmente estão fixadas em 145% e, para alguns produtos, acumularam exorbitantes 245%.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou nesta sexta-feira (9) que poderia reduzir as tarifas sobre produtos chineses para 80%, antes das negociações comerciais programadas para este fim de semana entre as duas potências.

Esses comentários acontecem um dia após Washington anunciar um acordo com o Reino Unido, o primeiro desde que Trump lançou sua guerra tarifária global no mês passado.

Trump acrescentou que "depende de Scott B.", referindo-se ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, que representará Washington nas negociações que serão realizadas na Suíça neste fim de semana. A delegação chinesa será liderada pelo vice-primeiro-ministro, He Lifeng.

Vários governos conversam com os Estados Unidos para tentar aliviar as tarifas, que variam de um mínimo de 10% até os 145% impostos à China.

O presidente americano afirmou que o acordo com Londres seria o primeiro de muitos e que espera que as negociações com a União Europeia e a China em breve deem frutos.

