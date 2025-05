Sinner volta às quadras após 104 dias contra argentino Navone em Roma

Depois de uma suspensão de 104 dias, o tenista número 1 do mundo Jannik Sinner volta a uma competição neste sábado (10) 104 dias após seu título no Aberto da Austrália. Seu primeiro adversário será o argentino Mariano Navone, na segunda rodada do Masters 1000 de Roma.

A final vencida em Melbourne no fim de janeiro foi sua última partida no circuito da ATP antes do anúncio feito em meados de fevereiro que ele havia chegado a um acordo com a Agência Mundial Antidoping (Wada), no qual aceitava uma suspensão de três meses para encerrar o caso de seus dois testes positivos para clostebol em 2024.