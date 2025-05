Sabalenka vence em sua estreia no WTA 1000 de Roma

A tenista número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, venceu com tranquilidade a russa Anastasia Potapova (nº 34), por 6-2 e 6-2, em sua estreia no WTA 1000 de Roma nesta sexta-feira (9).

Sabalenka, que perdeu a final da edição de 2024 para a polonesa Iga Swiatek, fechou o triunfo no Foro Italico em seu terceiro match point, em pouco mais de uma hora de jogo.