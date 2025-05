Quem foi o último papa a assumir o nome Leão?

Papa Leão XIII, Leão XIII, autor 'Rerum Novarum' / Crédito: Domínio Público

Adotando o nome de Leão XIV, o estadunidense Robert Francis Prevost, escolhido como sucessor de Francisco nesta quinta-feira, 8, levanta o questionamento sobre os motivos que fazem o novo pontífice escolher esse título. O nome imediatamente evocou a memória de Leão XIII (1878–1903), um dos papas mais respeitados da história moderna da Igreja e com um dos mais longos pontificados.

Leão XIII é lembrado como o “papa da modernidade católica, ”por causa do seu esforço em dialogar com o mundo moderno ao mesmo tempo que procura mandar a doutrina da Igreja. Nascido em 20 de fevereiro de 1810, na região de Carpineto Romano na Itália, Vincenzo Gioacchino liderou a Igreja de 20 de fevereiro de 1878 a 20 de Julho de 1903.

Ao adotar o nome Leão XIV, o novo papa parece traçar um elo direto com a herança intelectual, pastoral e social de Leão XIII, cuja influência ainda é sentida na doutrina e na atuação da Igreja Católica, especialmente no que se refere às questões sociais e ao diálogo com o mundo moderno. Leão XIII: o "papa da Justiça Social" Leão XIII ficou conhecido por seu esforço em reconciliar a Igreja com a modernidade e por lançar as bases da chamada "Doutrina Social da Igreja". Em 1891, publicou a histórica encíclica "Rerum Novarum", que defendia os direitos dos trabalhadores, o salário justo, a dignidade do trabalho e o papel do Estado em garantir justiça social. Também condenava tanto o socialismo ateu quanto o liberalismo econômico desenfreado popularmente conhecido como capitalismo selvagem, propondo um terceiro caminho de equilíbrio baseado nos princípios cristãos. "A distribuição igualitária das coisas criadas e o direito de todos os homens de usá-las é uma doutrina proclamada pela Igreja", escreveu na carta onde defendia os direitos dos trabalhadores. Além disso, Leão XIII valorizou a "ciência, a razão e a filosofia" (especialmente a tradição de São Tomás de Aquino) como ferramentas legítimas para o diálogo da fé com o mundo moderno. Ele também foi um dos primeiros papas a intensificar a "diplomacia papal internacional", entendendo que, num mundo em transformação, a influência da Igreja não viria mais de territórios, mas de ideias e presença espiritual.