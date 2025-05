Putin celebra os soldados russos mobilizados na Ucrânia durante desfile do Dia da Vitória

Vladimir Putin celebrou nesta sexta-feira (9) os soldados russos mobilizados na Ucrânia, durante um grande desfile para comemorar o aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista, uma cerimônia acompanhada por uma trégua unilateral e que contou com a presença de vários líderes estrangeiros.

O Kremlin aproveita a comemoração dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial para avivar o patriotismo na Rússia e projetar força no exterior, com a presença de presidentes como o chinês Xi Jinping e o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.