Prefeito de Newark, em Nova Jersey, é preso em protesto contra detenção de imigrantes

O prefeito de Newark, o democrata Ras Baraka, foi detido nesta sexta-feira, 9, acusado de invadir um centro de detenção do Serviço de Imigração e Controle Alfandegário dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) na cidade, localizada no estado de Nova Jersey.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com Alina Habba, procuradora interina dos EUA para o Distrito de Nova Jersey, Baraka ignorou diversos avisos do Departamento de Segurança Interna para deixar o centro do ICE em Newark antes de ser levado sob custódia.

"Ele escolheu deliberadamente desrespeitar a lei", escreveu Habba na rede social X. "Isso não será tolerado neste estado."

*Com informações da Dow Jones Newswires