Papa Leão XIV pede que Igreja ilumine "noites escuras do mundo”

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com informações do Vaticano, durante a homilia, Leão XIV se dirigiu aos cardeais presentes e convidou-os a refletir “sobre as maravilhas que o Senhor fez, sobre as bênçãos que o Senhor continua a derramar sobre todos nós por meio do ministério de Pedro”.

“O Senhor me chamou para carregar essa cruz e realizar essa missão e sei que posso contar com cada um de vocês para caminhar comigo. Continuamos como Igreja, como uma comunidade de amigos de Jesus, como fiéis para anunciar a boa nova, para anunciar o Evangelho.”

Em seguida, segundo comunicado publicado pela Santa Sé, o novo pontífice começou a ler um texto previamente preparado em que refletiu sobre uma frase que Simão Pedro dirige a Jesus, contida no capítulo 16 do Evangelho de Mateus: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”.