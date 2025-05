Milan vence Bologna (3-1), que fica mais distante da Liga dos Campeões

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com 62 pontos, os bolonheses estão em sétimo e fora da zona de classificação para a Champions, que na Itália inclui os quatro primeiros colocados.

Juventus (4º), Roma (5º) e Lazio (6º) estão apenas um ponto à frente do Bologna, mas podem aproveitar esse tropeço para se distanciarem nesta rodada.

A derrota foi, portanto, dolorosa para uma equipe que havia saído na frente do placar no início do segundo tempo (49'), com um chute de Riccardo Orsolini que surpreendeu o goleiro Mike Maignan.

Na reta final, o Milan reagiu e Giménez empatou (73'), antes do atacante americano Christian Pulisic colocar os 'rossoneri' em vantagem. O mexicano marcou o último gol nos acréscimos (90'+2).