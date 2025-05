Irmão de Leão XIV: 'Costumávamos brincar que ele seria papa'

"Quando éramos crianças, ele gostava muito de brincar de padre. Eu pensava: 'Que diabos, padre?' Ele comprava balas no formato de disco e fingia que eram hóstias, que dava aos nossos amigos no jardim", lembrou Louis, sorrindo. "Quando ele tinha 6 anos, costumávamos brincar que ele seria papa. Ele não gostava."

Passada a euforia inicial, Louis se pergunta como o novo status do seu irmão mais novo pode afetar sua relação com ele. "Isso pode ser ruim para a família. Voltaremos a vê-lo? Voltaremos a falar com ele como irmãos? Ou terá que ser tudo oficial? 'Como está, Santo Padre, blá, blá, blá?' Gera muitas dúvidas."

"Ele continua ali, mas está fora de alcance. Você não pode apenas pegar o telefone e ligar para ele. Tem que ter um motivo especial", comentou Louis, que espera obter essas respostas com John, seu outro irmão, que viajará de Chicago a Roma nas próximas horas com a esperança de ver Leão XIV.

Louis acredita que o papado do seu irmão será capaz de unir a Igreja Católica, atrair mais fiéis e tornar o mundo um lugar mais pacífico. "Quem sabe ele terá a capacidade de resolver conflitos como o da Faixa de Gaza ou o da Ucrânia? Eu já o vi fazer duas partes brigadas fazerem as pazes em cinco minutos", contou. "Ele tem o dom de se comunicar com as pessoas e fazer elas abrirem os olhos."