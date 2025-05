Inter perde para Atlético Nacional (3-1) e Grupo F da Libertadores fica embolado

O Internacional perdeu para o Atlético Nacional da Colômbia por 3 a 1 nesta quinta-feira, pela quarta rodada do Grupo F da Copa Libertadores-2025, uma chave acirrada do principal torneio de clubes da América do Sul. O 'Verdolaga' de Medellín venceu graças a dois gols de Kevin Viveros (39' e 90'+3) e um de Billy Arce (55'), enquanto o Colorado gaúcho diminuiu com um gol de pênalti de Alan Patrick (80').

O time da casa dominou a partida e contou com o retorno de seu destaque, Marino Hinestroza, que não pôde participar da partida anterior devido a uma suspensão. O Atlético Nacional vinga assim a goleada de 3 a 0 sofrida em Porto Alegre na segunda rodada. Na quarta-feira, o Grupo F havia ficado embolado após a vitória do lanterna Nacional de Montevidéu por 3 a 1 sobre o líder Bahia. O time de Salvador continua na liderança com 7 pontos, seguido pelo Atlético Nacional com 6. O Inter tem 5, e o Nacional segue na lanterna com 4, faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos.

- Inter perde Enner - O Atlético Nacional tem em casa a chave para avançar para a próxima fase. O campeão da Libertadores de 1989 e 2016 havia somado apenas três pontos em três partidas até esta quarta-feira, mas duas delas como visitante. Os colombianos ainda têm a oportunidade de ficar mais perto da classificação com um terceiro jogo em casa, no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, contra o Bahia.

Muito criticado por não ter escalado Edwin Cardona como titular na última partida, desta vez o técnico argentino Javier Gandolfi confiou no camisa 10 desde o início e o escalou ao lado de seu companheiro Hinestroza. O meia mandava bolas longas, enquanto Hinestroza as buscava com sua velocidade. Logo quando o Inter estava passando por um momento difícil, seu astro, o atacante equatoriano Enner Valencia caiu no chão com dores e teve que ser substituído aos 37 minutos.

Dois minutos depois, o Atlético Nacional atacou impiedosamente o adversário, abalado pela lesão. O lateral uruguaio Camilo Cándido dominou na esquerda e mandou a bola para a área. O atacante Kevin Viveros controlou com o pé direito e chutou cruzado de canhota para fazer 1 a 0. - Viveros fecha o placar - Enner Valencia se juntou à lista de lesionados do técnico Roger Machado. O goleiro uruguaio Sergio Rochet, o brasileiro Vitinho e os colombianos Johan Carbonero e Rafael Borré não puderam jogar nesta partida.