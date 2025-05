Exportadores têxteis da China aguardam a reconciliação comercial com os EUA

Cercada por amostras de seda e tweed brilhantes, Cherry, uma exportadora têxtil chinesa, aguarda ansiosamente o resultado das negociações comerciais com os Estados Unidos neste fim de semana, já que os americanos representam quase metade de sua clientela.

Cherry teve pedidos cancelados nos EUA e agora espera desesperadamente que as negociações, que começam no sábado, em Genebra, resultem na remoção das tarifas recíprocas que tornam quase impossível fazer negócios.

"A situação vai ficar muito ruim se isso continuar", disse ela, cética em relação às alegações de que sua indústria conseguiria suportar uma extensão das tarifas.

"Há alguns meses ouvi pessoas dizendo que muitos contêineres tinham sido cancelados (...) Algumas fábricas já tiveram que parar a produção", acrescentou.

As vendas para os Estados Unidos representaram 18% do total das exportações chinesas de têxteis e vestuário em 2024, de acordo com a Moody's Ratings.