Exército israelense diz ter interceptado míssil disparado do Iêmen

"Após as sirenes que soaram há alguns momentos em várias partes de Israel, um míssil disparado do Iêmen foi interceptado", disse o Exército em um comunicado.

O Exército israelense afirmou, nesta sexta-feira (9), que interceptou um míssil disparado do Iêmen, depois que explosões foram ouvidas sobre Jerusalém, de acordo com repórteres da AFP.

Desde o início da guerra em Gaza, os rebeldes huthis do Iêmen lançaram dezenas de ataques com mísseis e drones contra Israel em solidariedade aos palestinos.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque sem precedentes a Israel pelo movimento islamista palestino Hamas.

No domingo, um míssil disparado pelos huthis atingiu pela primeira vez o interior do perímetro do Aeroporto Ben Gurion, perto de Tel Aviv, segundo o Exército israelense.

O ataque deixou ferimentos leves e danos materiais e levou companhias aéreas estrangeiras a suspender voos de e para Tel Aviv.