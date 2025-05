Emprego no setor industrial do Canadá teve queda 'significativa' em abril

O emprego no setor industrial do Canadá sofreu uma queda significativa em abril, e mais cortes são esperados nos próximos meses devido à política tarifária dos Estados Unidos, informou a agência nacional de estatísticas nesta sexta-feira(9).

O presidente americano, Donald Trump, impôs tarifas significativas sobre as importações canadenses no início de março, antes de anunciar diversas reduções e isenções, às quais o Canadá respondeu com contramedidas.