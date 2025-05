Dia da Vitória: Putin reforça apoio a militares envolvidos na guerra na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, usou seu discurso nesta sexta-feira, 9, na cerimônia pela fim da 2ª Guerra Mundial para enviar um recado direto sobre a guerra na Ucrânia. Putin apelou por apoio aos militares engajados no confronto com o país vizinho e por unidade na batalha.

"A verdade e a justiça estão do nosso lado. Toda a Rússia, nossa sociedade e todas as pessoas apoiam os participantes da operação militar especial. Estamos orgulhosos de sua coragem e espírito, e sua determinação de aço que sempre nos trouxe a vitória", disse Putin, em discurso na Praça Vermelha, diante de milhares de militares e convidados especiais, entre eles chefes de Estado e de governo estrangeiros. "Sempre contaremos com nossa unidade na batalha e em empreendimentos pacíficos, na busca de objetivos estratégicos e na resolução de problemas pelo bem da Rússia e seu grandiosidade e prosperidade."