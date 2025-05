Alcaraz vence Lajovic em sua estreia no Masters 1000 de Roma

O número 3 do mundo, Carlos Alcaraz, que não competiu no torneio de Madri devido a uma lesão, tranquilizou seus fãs nesta sexta-feira (9) ao derrotar o sérvio Dusan Lajovic (131º) por 6-3 e 6-3, na segunda rodada do Masters 1000 de Roma.

Na próxima rodada, ele vai enfrentar outro sérvio, Laslo Djere (64º), que venceu o americano Alex Michelsen (32º) por 6-0 e 6-3.

Alcaraz não participou do Masters 1000 de Madri devido a uma lesão no adutor direito. Nesta sexta-feira, ele usou uma joelheira preta larga "por precaução", como havia explicado durante uma entrevista coletiva na quinta-feira.

Nesta sexta, na zona mista, o espanhol falou sobre seu saque: "É algo em que estamos dando muita importância; é uma arma importante todos os dias. Aqui no saibro, talvez não seja um problema tão grande, mas ainda é sempre bom sacar bem e começar a marcar pontos com iniciativa".

"Acho que hoje foi uma ótima partida em termos de saque. Me senti muito confortável, com uma porcentagem alta, boas orientações dentro do razoável, e acho que isso vai me dar muita confiança para o que está por vir", acrescentou.