Trump revela acordo comercial com Reino Unido, o primeiro desde 'tarifaço'

Trump aplicou sobretaxas de 10% às importações de todo o mundo em abril, incluindo o Reino Unido, mas congelou temporariamente as mais altas para dezenas de países para dar margem às negociações.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou nesta quinta-feira (8) um acordo comercial com o Reino Unido, o primeiro desde que iniciou sua guerra tarifária que abalou o planeta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em uma conversa telefônica no Salão Oval da Casa Branca com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, Trump disse que o acordo seria o primeiro de muitos com outros países.

O pacto reduzirá as tarifas sobre automóveis de luxo e eliminará por completo os 25% sobre o aço e o alumínio britânicos, mas será mantida a taxa básica de 10% sobre os produtos do Reino Unido.

Em troca, o Reino Unido abrirá seus mercados à carne bovina e aos produtos agrícolas americanos, apesar das dúvidas dos consumidores sobre sua qualidade.

"Tenho o prazer de anunciar que chegamos a um acordo comercial inovador com o Reino Unido", disse Trump na Casa Branca.