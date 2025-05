Trump indica influenciadora de bem-estar para posto de 'médico da nação' dos EUA

O cirurgião-geral dos Estados Unidos é considerado o "médico da nação", supervisiona os 6 mil membros do Corpo de Saúde Pública e pode emitir alertas sobre ameaças à saúde pública.

O presidente dos EUA, Donald Trump, indicou Casey Means, médica que se tornou influenciadora de bem-estar e tem laços estreitos com o secretário de Saúde e Serviços Humanos Robert F. Kennedy Jr., para o cargo de "Surgeon General".

Ela deveria comparecer à audiência de confirmação no Senado na quinta-feira, mas teve a indicação retirada em meio às críticas da extremista de direita Laura Loomer, que influenciou a saída de membros do Conselho de Segurança Nacional.

Inicialmente, Trump havia escolhido a médica Janette Nesheiwat, apoiadora declarada do republicano, que aparece com frequência como comentarista em questões de saúde na Fox News.

"Seus feitos acadêmicos, junto com o trabalho de sua vida, são absolutamente extraordinários", afirmou Trump. "A Dra. Casey Means tem potencial para ser uma das melhores Surgeon Generals da história dos Estados Unidos."

Trump disse que a sua escolhida tem "credenciais ‘MAHA’ impecáveis" - referindo-se ao slogan "Make America Healthy Again" ("Torne a América Saudável Novamente") - e que ela trabalhará para erradicar doenças crônicas e melhorar a saúde e o bem-estar dos americanos.

Indicada para assumir o posto, Casey Means é próxima do secretário Robert F. Kennedy Jr. Ela e seu irmão Calley Means - que está como conselheiro na Casa Branca - atuaram na campanha de Kennedy à presidência e intermediaram o endosso a Trump depois que ele abandonou a disputa.

Casey Means não tem experiência em governo e abandonou o programa de residência em cirurgia, dizendo que se iludiu com a medicina tradicional. Ela fundou uma empresa de tecnologia em saúde, que monitora níveis de açúcar no sangue e outros indicadores. Também ganha dinheiro com suplementos alimentares, cremes, chás e outros produtos que promove nas redes sociais.

Em entrevistas e artigos, Casey e seu irmão descrevem uma complexa teia de influências como culpadas pelos problemas de saúde do país - incluindo conglomerados alimentícios corruptos que viciaram os americanos em dietas não saudáveis, tornando-os dependentes de medicamentos da indústria farmacêutica para lidar com obesidade, diabetes e outras condições crônicas.