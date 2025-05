Swiatek atropela em sua estreia no WTA 1000 de Roma

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo e atual campeã do WTA 1000 de Roma, precisou de apenas 52 minutos para derrotar a italiana Elisabetta Cocciaretto (nº 82) nesta quinta-feira (8), em sua entrada nesta edição do torneio.

Swiatek venceu por 6-1 e 6-0 e vai enfrentar a americana Danielle Collins (nº 35) na terceira rodada.