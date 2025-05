Ser migrante irregular 'não justifica uma detenção', diz vice-presidente da CIDH

"As pessoas, por serem migrantes, não perdem seus direitos básicos" e a situação irregular "por si só não justifica uma detenção", adverte Andrea Pochak, vice-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), crítica da política migratória dos Estados Unidos e de El Salvador.

A Comissão Interamericana é muito clara em questionar estas políticas (...) Estamos muito preocupados com a situação das expulsões em massa, que não permitem que cada pessoa possa fazer valer seus direitos. Algumas pessoas têm documentação regular, status de refugiado...

Pergunta: As expulsões de migrantes promovidas pelo presidente americano, Donald Trump, passam por cima dos padrões de direitos humanos da CIDH?

R: Pessoas de outras nacionalidades também foram expulsas. Não existe nenhuma prova de que as pessoas expulsas pertençam a uma gangue, é preciso ver caso a caso, por isso as expulsões em massa são proibidas pelo direito internacional.

Preocupa-nos muito que os Estados Unidos tenham interrompido o programa de relocalização de refugiados. Só será possível receber as pessoas que se assimilem à cultura e à sociedade americana, como se os estrangeiros devessem se assimilar (...) O conceito de assimilação é muito contrário ao direito à igualdade.

Não há informação oficial, não há transparência, não têm comunicação com sua família, com seus advogados...

No caso de pessoas que foram expulsas para El Salvador, não se sabe onde estão e isso pode ser uma pressuposição de desaparecimento forçado, embora seja momentâneo até que o Estado esclareça sua situação.

R: Estamos fazendo acompanhamentos específicos, que são reservados neste momento. Temos intercâmbios tanto com El Salvador quanto com os Estados Unidos e também com o Panamá.

P: El Salvador violou seu dever como membro da OEA, ao se prestar a prender migrantes expulsos?

R: Os países têm a faculdade de definir suas políticas migratórias, mas não podem ser contrárias aos compromissos internacionais com os direitos humanos.