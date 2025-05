Putin anuncia projetos de US$ 200 bi com China e destaca 'exemplo de comunicação interestatal'

Durante encontro com o presidente da China, Xi Jinping, em Moscou, nesta quinta-feira, 8, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que os dois países trabalham na implementação de 86 projetos conjuntos avaliados em mais de US$ 200 bilhões. "Claro, isso está longe de ser o limite", afirmou Putin, destacando que o comércio bilateral bateu recorde em 2024, com US$ 244,9 bilhões.

Putin classificou a parceria com Pequim como "um exemplo de comunicação interestatal no século XXI", baseada em "igualdade, benefício mútuo e respeito à soberania". Segundo ele, a aliança com a China tem avançado em todos os setores, com foco em "aumentar o nível de independência financeira e tecnológica da nossa cooperação".