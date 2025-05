'O sonho virou pesadelo', diz pai de venezuelano preso em El Salvador

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Também não sabe por que foi levado para o Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), em El Salvador, em deportações que geraram um debate jurídico nos Estados Unidos devido à falta do devido processo legal e à violação de direitos humanos.

Merwil foi levado pelos policiais às 23h do dia 24 de fevereiro, da portaria do prédio do Bronx onde morava, depois de sair para comprar comida e parar para cumprimentar alguns vizinhos.

Seu pai diz que os policiais perguntaram por outra pessoa. Depois de verificar sua identidade, um policial disse que ele poderia ir embora, mas outro decidiu prendê-lo, junto com outras duas pessoas, explica Wilmer.

A última vez que falou com o filho, que estava detido em uma unidade no Texas, ele contou que seria deportado no dia seguinte. Ambos presumiram que seria para a Venezuela.